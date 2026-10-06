ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Сколько посылка может лежать на почте бесплатно: правила "Укрпочты" и "Новой почты"

11:46 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Сколько посылка может лежать на почте бесплатно: правила "Укрпочты" и "Новой почты" Фото: какие сроки хранения посылок на почте (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Почтовые операторы устанавливают правила и сроки бесплатного хранения посылок. На данный момент в "Новой почте" и "Укрпочте" они отличаются.

Сколько посылка может лежать на почте бесплатно - читайте в материале РБК-Украина ниже.

"Новая почта": сокращение сроков с октября

С 1 октября "Новая почта" снизила срок бесплатного хранения посылок в отделениях с семи до пяти дней.

Почему это важно: В компании отмечают, что скорость получения сегодня является залогом безопасности - чем меньше времени отправления находится в отделении, тем меньше риск его повреждения или потери. По статистике, 97% клиентов и так забирают заказы в течение первых пяти дней, поэтому большинство не почувствует изменений.

На что распространяются правила: Нововведение касается документов, посылок, грузов, а также шин и дисков. В то же время срок бесплатного хранения паллет остался неизменным - 3 дня.

"Укрпочта": сроки без изменений до конца года

В свою очередь "Укрпочта" сообщила, что не меняла и до Нового года не планирует изменять сроки бесплатного хранения посылок, учитывая воздушные тревоги и другие вызовы.

Условия хранения:

  • в городе - 7 дней;
  • в деревне - 14 дней.

Кроме того, весь октябрь переадресация посылок между отделениями "Укрпочты" остается бесплатной. Продлить срок хранения (стоимостью 10 грн в сутки) или заказать переадресацию можно онлайн в мобильном приложении "Укрпочта 2.0" без оформления бумажных заявлений.

Читайте также:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрпочта Нова пошта
Новости
Извинений Киева недостаточно: Сеул готовит новые шаги против Украины из-за скандала с пленными
Извинений Киева недостаточно: Сеул готовит новые шаги против Украины из-за скандала с пленными
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья