Сколько поляков поддерживают прием украинских беженцев: новый опрос
Уровень поддержки украинских беженцев в Польше остается высоким спустя два года войны. Только треть поляков настроены против приема бежавших от войны.
Как изменились настроения жителей Польши касательно украинских беженцев, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на pap.pl.
Согласно новому опросу польского центра по изучению общественного мнения CBOS, в марте 2024 года уровень поддержки приема беженцев из Украины в польском обществе снизился всего на 1% по сравнению с ноябрем 2023 года. Всего за прием беженцев сейчас высказываются 61% опрошенных, против – 31%.
На вопрос, должна ли Польша принимать беженцев из зон конфликта, респонденты дали следующие ответы:
- "однозначно да" – 17%;
- "наверное, да" – 44%;
- "скорее нет" – 19%;
- "однозначно нет" – 12%;
- "сложно сказать" – 8%.
В марте 2022 года 94% поляков поддерживали прием беженцев из Украины.
В то же время опрос в марте 2024 показал, что 83% поляков считают, что война в Украине представляет прямую угрозу безопасности Польши. В ноябре прошлого года такое мнение высказывали 74% опрошенных. 57% поляков озабочены возможностью военного нападения России на страны НАТО в ближайшие 3-8 лет. 32% опрошенных считают такой сценарий маловероятным.
Напомним, мы писали, что в Польше предлагают предоставлять всем беженцам новый статус. Трехлетний вид на жительство не будет зависеть от наличия работы.
Также мы сообщали, что в Польше готовятся отменить выплаты за размещение украинцев. Программа "40+" завершится через три месяца.
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