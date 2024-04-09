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Сколько поляков поддерживают прием украинских беженцев: новый опрос

Польша, Варшава, Вторник 09 апреля 2024 12:19
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Сколько поляков поддерживают прием украинских беженцев: новый опрос Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уровень поддержки украинских беженцев в Польше остается высоким спустя два года войны. Только треть поляков настроены против приема бежавших от войны.

Как изменились настроения жителей Польши касательно украинских беженцев, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на pap.pl.

Согласно новому опросу польского центра по изучению общественного мнения CBOS, в марте 2024 года уровень поддержки приема беженцев из Украины в польском обществе снизился всего на 1% по сравнению с ноябрем 2023 года. Всего за прием беженцев сейчас высказываются 61% опрошенных, против – 31%.

На вопрос, должна ли Польша принимать беженцев из зон конфликта, респонденты дали следующие ответы:

  • "однозначно да" – 17%;
  • "наверное, да" – 44%;
  • "скорее нет" – 19%;
  • "однозначно нет" – 12%;
  • "сложно сказать" – 8%.

В марте 2022 года 94% поляков поддерживали прием беженцев из Украины.

В то же время опрос в марте 2024 показал, что 83% поляков считают, что война в Украине представляет прямую угрозу безопасности Польши. В ноябре прошлого года такое мнение высказывали 74% опрошенных. 57% поляков озабочены возможностью военного нападения России на страны НАТО в ближайшие 3-8 лет. 32% опрошенных считают такой сценарий маловероятным.

Напомним, мы писали, что в Польше предлагают предоставлять всем беженцам новый статус. Трехлетний вид на жительство не будет зависеть от наличия работы.

Также мы сообщали, что в Польше готовятся отменить выплаты за размещение украинцев. Программа "40+" завершится через три месяца.

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