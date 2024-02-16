Сколько северокорейских ракет Россия применила против Украины: ответ генпрокурора

"Сейчас по меньшей мере 24 баллистические ракеты, вероятно, произведенные в Северной Корее, были использованы во время российских ракетных атак на территории Украины. Всего за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник нанес не менее 12 ударов по семи регионам Украины этим типом ракет", - заявил Костин.

По словам генерального прокурора, речь идет о Запорожье, трех атаках на Киев, а также городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях. В результате ударов погибли 14 гражданских и более 70 получили ранения.

Наиболее массированную атаку этим типом ракет было задокументировано 7 февраля 2024 года, когда россияне атаковали Киев - одной ракетой, Павлоград и Харьков - двумя ракетами по каждому городу.

В частности он рассказал о том, что удар, который причинил больше всего жертв среди гражданского населения, произошел 2 января 2024 года по Харькову. Тогда в результате обстрела по центральной части города погибли три человека и 64 получили ранения.

"Эти ракеты имеют разные маркировочные номера, на них есть символы, которые могут свидетельствовать о корейском происхождении. Также характер и объем разрушений (размер воронки, поражающее действие, - ред.), особенность траектории полета были разными. То есть эти ракеты имеют больший диаметр, чем аналогичные модели российского и советского происхождения", - отметил генпрокурор.

Как рассказал Костин, согласно предварительному анализу, северокорейские ракеты: содержат фугасные боевые части мощностью 500-1000 кг в тротиловом эквиваленте. В частности возможно использование комбинированной части. Максимальная дальность пуска - до 650 км. Согласно предварительным данным, удары наносились с территории Воронежской области России.

"Из 24 выпущенных ракет известно о двух сравнительно точных попаданиях: НПЗ в Кременчуге и техническая территория аэродрома "Канатово". Остальные ракеты попали на значительном расстоянии друг от друга - до нескольких километров и более - или взорвались в воздухе, или поразили жилые кварталы в Харькове", - сказал Костин.

КНДР помогает России ракетами

В декабре прошлого года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы в течение всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.