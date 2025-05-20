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Потери России на войне с Украиной уже превысили 975 тысяч военных: данные Генштаба

Вторник 20 мая 2025 07:45
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Потери России на войне с Украиной уже превысили 975 тысяч военных: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1030 российских оккупантов, поэтому общие потери армии страны-агрессора в личном составе уже превысили 975 тысяч военнослужащих.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 975 800 (+1030) человек ликвидировано;
  • танков - 10 834 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 567 (+5) ед.;
  • артиллерийских систем - 28 067 (+58) ед.;
  • РСЗО - 1 388 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 1 167 ед.;
  • самолетов - 372 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 621 (+118) ед.;
  • крылатых ракет - 3 197 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49 093 (+105) ед.;
  • специальной техники - 3 894 (+2).

Потери России на войне с Украиной уже превысили 975 тысяч военных: данные Генштаба

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 19 мая сообщали, что с начала суток на фронте произошло 156 боев.

В военном командовании отметили, что российские захватчики продолжают концентрировать основные усилия по атакам и штурмам на Покровском направлении.

В обнародованном 20 мая отчете Института изучения войны (ISW) указывалось, в частности, что Силы обороны Украины продвинулись в Курской области и вблизи Боровой и Торецка. Между тем российские оккупанты давят вблизи Часового Яра, Торецка и Новопавловки, а также на Курском направлении.

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Потери России на войне с Украиной уже превысили 975 тысяч военных: данные Генштаба
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