Потери России на войне с Украиной уже превысили 975 тысяч военных: данные Генштаба
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1030 российских оккупантов, поэтому общие потери армии страны-агрессора в личном составе уже превысили 975 тысяч военнослужащих.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 975 800 (+1030) человек ликвидировано;
- танков - 10 834 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин - 22 567 (+5) ед.;
- артиллерийских систем - 28 067 (+58) ед.;
- РСЗО - 1 388 (+1) ед.;
- средства ПВО - 1 167 ед.;
- самолетов - 372 ед.;
- вертолетов - 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 621 (+118) ед.;
- крылатых ракет - 3 197 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 49 093 (+105) ед.;
- специальной техники - 3 894 (+2).
Ситуация на фронте
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 19 мая сообщали, что с начала суток на фронте произошло 156 боев.
В военном командовании отметили, что российские захватчики продолжают концентрировать основные усилия по атакам и штурмам на Покровском направлении.
В обнародованном 20 мая отчете Института изучения войны (ISW) указывалось, в частности, что Силы обороны Украины продвинулись в Курской области и вблизи Боровой и Торецка. Между тем российские оккупанты давят вблизи Часового Яра, Торецка и Новопавловки, а также на Курском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.