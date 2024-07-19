Сколько ограниченно пригодных признают непригодными после обследования: оценка Генштаба

Он напомнил, что после того, как из законодательства убрали термин "ограниченно пригодный", все мужчины, которых признали таковыми, должны в течение девяти месяцев пройти повторное медобследование.

В результате обследований военнообязанных признают либо пригодными к службе, либо пригодными для службы в определенных местах, таких как тыловые подразделения, подразделения логистики или ТЦК, либо непригодными и уволенными со службы.

"Для понимания, из всех ограниченно пригодных где-то очень малая доля - это менее 10% - определяется непригодными сейчас при прохождении службы, и примерно 50 на 50 личный состав делится на абсолютно пригодных и пригодных в определенных воинских частях", - уточнил Горбач.