Скільки обмежено придатних визнають непридатними після обстеження: оцінка Генштабу

Лише десяту частину обмежено придатних визнають непридатними після того, як вони проходять повторне обстеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Романа Горбача під час брифінгу.
Він нагадав, що після того, як із законодавства прибрали термін "обмежено придатний", усі чоловіки, яких визнали такими, повинні протягом дев'яти місяців пройти повторне медобстеження.
В результаті обстежень військовозобов'язаних визнають або придатними до служби, або придатними для служби у певних місцях, таких як тилові підрозділи, підрозділи логістики або ТЦК, або непридатними та звільненими зі служби.
"Для розуміння, з усіх обмежено придатних десь дуже мала частка - це менше 10% - визначається непридатними зараз при проходженні служби, і приблизно 50 на 50 особовий склад ділиться на абсолютно придатних та придатних у певних військових частинах", - уточнив Горбач.
Нагадаємо, згідно із українським законодавством, українських чоловіків до 25 років не можуть мобілізувати. Але є низка винятків.
Зокрема, мобілізації підлягають ті чоловіки віком до 25 років, які були обмежено придатними. Причина у тому, що вони - військовозобов'язані.
До речі, раніше на Закарпатті стався скандал із чоловіком віком до 25 років. Він порізав собі руки у будівлі військкомату.
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