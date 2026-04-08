Сколько на самом деле "живут" деревья и почему у баобабов нет годовых колец: объяснение ботаника

Возраст деревьев не всегда можно определить по кольцам на срезе, а сами растения на много процентов состоят из мертвых тканей. Даже у самых больших великанов планеты есть физические ограничения, которые останавливают их рост и приводят к гибели.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук Алексей Коваленко.
Главное:
По словам ученого, метод подсчета возраста по концентрическим кольцам на срезе работает не везде. Это связано с зонами роста, которые меняются в течение сезона.
"Возраст деревьев можно вычислить по кольцам, но только если те растут в зоне умеренного климата. В тропиках возраст большинства растений нельзя подсчитать по кольцам, потому что они не равны годам. Те же баобабы, которые живут около тысячи лет, не имеют годовых колец - они просто не образуются", - объясняет Коваленко.
Биолог отмечает, что значительная часть структуры дерева фактически не является живой в биологическом смысле. Это касается тканей, отвечающих за питание растения.
"Дерево - живой мертвец, потому что даже когда мы диагностируем, что оно живое, то на много процентов состоит из мертвых тканей. Например, ксилема - трубки, которые проводят воду и растворенные органические вещества, на самом деле образованы из мертвых клеток", - говорит эксперт.
Деревья "умирают" из-за комплекса факторов: от вредителей до износа клеток. Однако существуют и чисто физические преграды для жизни лесных гигантов.
"Деревьям становится трудно транспортировать воду к верхушке, когда те вырастают выше 100 метров. Кроме того, клетки деревьев также стареют и со временем начинают работать хуже", - отмечает Коваленко.
Разные виды деревьев имеют разную продолжительность жизни. По словам биолога, секвойи и метасеквойи способны доживать до 6 тысяч лет.
