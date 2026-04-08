Сколько на самом деле "живут" деревья и почему у баобабов нет годовых колец: объяснение ботаника

08:00 08.04.2026 Ср
3 мин
Из-за чего ученые называют деревья "живыми мертвецами"?
aimg Василина Копытко
Деревья "умирают" по ряду причин - старость, повреждение меристем, вредителей (фото: Getty Images)

Возраст деревьев не всегда можно определить по кольцам на срезе, а сами растения на много процентов состоят из мертвых тканей. Даже у самых больших великанов планеты есть физические ограничения, которые останавливают их рост и приводят к гибели.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук Алексей Коваленко.

Читайте также: Не орхидеи: ученый рассказал, какой цветок является на самом деле самым древним на свете

Главное:

  • Определить возраст по кольцам можно только у деревьев из зон умеренного климата.
  • Дерево на много процентов состоит из мертвых тканей, в частности ксилемы.
  • Отдельные виды, например секвойи, могут жить до 6 тысяч лет.

Всегда ли кольца свидетельствуют о возрасте

По словам ученого, метод подсчета возраста по концентрическим кольцам на срезе работает не везде. Это связано с зонами роста, которые меняются в течение сезона.

"Возраст деревьев можно вычислить по кольцам, но только если те растут в зоне умеренного климата. В тропиках возраст большинства растений нельзя подсчитать по кольцам, потому что они не равны годам. Те же баобабы, которые живут около тысячи лет, не имеют годовых колец - они просто не образуются", - объясняет Коваленко.

Почему дерево называют "живым мертвецом"

Биолог отмечает, что значительная часть структуры дерева фактически не является живой в биологическом смысле. Это касается тканей, отвечающих за питание растения.

"Дерево - живой мертвец, потому что даже когда мы диагностируем, что оно живое, то на много процентов состоит из мертвых тканей. Например, ксилема - трубки, которые проводят воду и растворенные органические вещества, на самом деле образованы из мертвых клеток", - говорит эксперт.

Причины гибели и возрастные рекорды

Деревья "умирают" из-за комплекса факторов: от вредителей до износа клеток. Однако существуют и чисто физические преграды для жизни лесных гигантов.

"Деревьям становится трудно транспортировать воду к верхушке, когда те вырастают выше 100 метров. Кроме того, клетки деревьев также стареют и со временем начинают работать хуже", - отмечает Коваленко.

Разные виды деревьев имеют разную продолжительность жизни. По словам биолога, секвойи и метасеквойи способны доживать до 6 тысяч лет.

Читайте также о том, что растения питаются благодаря фотосинтезу, выбирая из солнечного спектра только наиболее полезные для энергии цвета. Зеленый спектр почти не участвует в этом процессе, поэтому листья его отражают.

Ранее мы писали о том, что некоторые виды растений вместо того, чтобы просто поглощать солнечный свет, развивают ловушки, благодаря которым могут охотиться на насекомых, мелких рыбок и даже саламандр. Несколько видов таких растений-хищников растут и в дикой природе в Украине.

Больше по теме:
ботанікаДеревьяУченые