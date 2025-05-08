Список мест, где остановка авто запрещена: какие штрафы предусмотрены
Неправильная остановка - это не просто нарушение, а потенциальная опасность для участников дорожного движения. За нарушение можно получить штраф.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.
За что штрафуют
Остановка на пешеходном переходе, возле остановки общественного транспорта или на перекрестке - самые распространенные нарушения, которые ежедневно фиксируют инспекторы. За такие действия водитель платит штраф в размере 340 гривен в соответствии с ч. 1 ст. 122 КУоАП.
Остановка запрещена:
- на железнодорожных переездах;
- на трамвайных путях;
- на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях;
- на пешеходных переходах и ближе чем 10 метров от них с обеих сторон (кроме предоставления преимущества в движении);
- на перекрестках и ближе чем 10 метров от края пересекаемой проезжей части;
- в местах, где между авто и разметкой или краем дороги - менее 3 метров;
- ближе чем 30 метров от остановки маршруток (или знака остановки - если платформы нет);
- ближе чем 10 метров от места дорожных работ, где это мешает технике;
- в местах, где невозможен встречный разъезд или объезд авто;
- там, где авто закрывает светофор или дорожные знаки;
- ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий.
Почему это важно
Все эти правила направлены на безопасность: неправильная остановка может создать аварийную ситуацию, ограничить обзор для других участников движения или усложнить проезд спецтехники.
Полиция призывает водителей соблюдать ПДД, особенно правила остановки и стоянки, чтобы избежать штрафов и не создавать опасности на дороге.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине действуют высокие штрафы за ряд серьезных нарушений ПДД. Среди них - езда с "нелегальными" номерами, превышение скорости более чем на 50 км/час, побег с места ДТП, использование спецсигналов без разрешения, вождение без прав или в состоянии опьянения. Максимальные санкции достигают 51 тысячи гривен, а за повторные нарушения возможно даже изъятие авто.
Также мы рассказывали, что делать водителям, которые не согласны со штрафом за нарушение правил дорожного движения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.