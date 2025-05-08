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Список мест, где остановка авто запрещена: какие штрафы предусмотрены

Четверг 08 мая 2025 18:48
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Список мест, где остановка авто запрещена: какие штрафы предусмотрены Фото: Где запрещено останавливаться на автомобиле (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Неправильная остановка - это не просто нарушение, а потенциальная опасность для участников дорожного движения. За нарушение можно получить штраф.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.

За что штрафуют

Остановка на пешеходном переходе, возле остановки общественного транспорта или на перекрестке - самые распространенные нарушения, которые ежедневно фиксируют инспекторы. За такие действия водитель платит штраф в размере 340 гривен в соответствии с ч. 1 ст. 122 КУоАП.

Остановка запрещена:

  • на железнодорожных переездах;
  • на трамвайных путях;
  • на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях;
  • на пешеходных переходах и ближе чем 10 метров от них с обеих сторон (кроме предоставления преимущества в движении);
  • на перекрестках и ближе чем 10 метров от края пересекаемой проезжей части;
  • в местах, где между авто и разметкой или краем дороги - менее 3 метров;
  • ближе чем 30 метров от остановки маршруток (или знака остановки - если платформы нет);
  • ближе чем 10 метров от места дорожных работ, где это мешает технике;
  • в местах, где невозможен встречный разъезд или объезд авто;
  • там, где авто закрывает светофор или дорожные знаки;
  • ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий.

Почему это важно

Все эти правила направлены на безопасность: неправильная остановка может создать аварийную ситуацию, ограничить обзор для других участников движения или усложнить проезд спецтехники.

Полиция призывает водителей соблюдать ПДД, особенно правила остановки и стоянки, чтобы избежать штрафов и не создавать опасности на дороге.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине действуют высокие штрафы за ряд серьезных нарушений ПДД. Среди них - езда с "нелегальными" номерами, превышение скорости более чем на 50 км/час, побег с места ДТП, использование спецсигналов без разрешения, вождение без прав или в состоянии опьянения. Максимальные санкции достигают 51 тысячи гривен, а за повторные нарушения возможно даже изъятие авто.

Также мы рассказывали, что делать водителям, которые не согласны со штрафом за нарушение правил дорожного движения.

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ПДР Автомобильное движение Штрафы
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