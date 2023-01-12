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Сколько может занять времени полное разминирование Украины: ответ Монастырского

Фото: глава МВД Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Полное разминирование территории Украины может занять более пять лет с учетом того, что для разминирования деоккупированного населенного пункта необходимо от 1 до 3 лет. При этом при наличии рек и лесополос может понадобиться больше времени.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы оцениваем первый этап разминирования в примерно 1-3 года с момента деоккупации населенного пункта, а полное разминирование, особенно разминирование рек и лесополос, конечно, займет достаточно долгое время, которое может превышать и 5 лет", - заявил министр.

По его словам, более 30% территории Украины на сегодняшний день загрязнены взрывоопасными предметами - по международным показателям это самый высокий уровень со времен Второй мировой войны. Также Монастырский добавил, что каждую неделю есть потери среди спасателей, которые участвуют в разминировании.

На сегодняшний день разминирование проходит темпами в 40 гектаров в день.

Монастырский также отметил, что Украина сотрудничает с международными партнерами по вопросу получения техники, необходимой для разминирования. При этом он добавил, что специалисты в этой сфере в Украине есть, и к ним за опытом уже обращаются зарубежные партнеры.

Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия "построила" в Украине самое большое в мире минное поле, площадь которого превышает площадь Британии.

Кроме того, первый замглавы МВД Евгений Енин сообщил, что полное разминирование страны обойдется в десятки миллиардов долларов.

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