Сколько может занять времени полное разминирование Украины: ответ Монастырского

"Мы оцениваем первый этап разминирования в примерно 1-3 года с момента деоккупации населенного пункта, а полное разминирование, особенно разминирование рек и лесополос, конечно, займет достаточно долгое время, которое может превышать и 5 лет", - заявил министр.

По его словам, более 30% территории Украины на сегодняшний день загрязнены взрывоопасными предметами - по международным показателям это самый высокий уровень со времен Второй мировой войны. Также Монастырский добавил, что каждую неделю есть потери среди спасателей, которые участвуют в разминировании.

На сегодняшний день разминирование проходит темпами в 40 гектаров в день.

Монастырский также отметил, что Украина сотрудничает с международными партнерами по вопросу получения техники, необходимой для разминирования. При этом он добавил, что специалисты в этой сфере в Украине есть, и к ним за опытом уже обращаются зарубежные партнеры.

Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия "построила" в Украине самое большое в мире минное поле, площадь которого превышает площадь Британии.

Кроме того, первый замглавы МВД Евгений Енин сообщил, что полное разминирование страны обойдется в десятки миллиардов долларов.

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