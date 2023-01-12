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Скільки може зайняти час повне розмінування України: відповідь Монастирського

Фото: голова МВС України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Повне розмінування території України може тривати понад п'ять років з огляду на те, що для розмінування деокупованого населеного пункту необхідно від 1 до 3 років. При цьому за наявності річок та лісосмуг може знадобитися більше часу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми оцінюємо перший етап розмінування приблизно 1-3 роки з моменту деокупації населеного пункту, а повне розмінування, особливо розмінування річок і лісосмуг, звичайно, займе досить довгий час, який може перевищувати і 5 років", - заявив міністр.

За його словами, понад 30% території України на сьогодні забруднено вибухонебезпечними предметами - за міжнародними показниками це найвищий рівень з часів Другої світової війни. Також Монастирський додав, що кожного тижня є втрати серед рятувальників, які беруть участь у розмінуванні.

Нині розмінування відбувається темпами 40 гектарів на день.

Монастирський також зазначив, що Україна співпрацює з міжнародними партнерами щодо отримання техніки, необхідної для розмінування. При цьому він додав, що фахівці у цій сфері в Україні є, і до них за досвідом уже звертаються закордонні партнери.

Нагадаємо, раніше прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Росія "збудувала" в Україні найбільше у світі мінне поле, площа якого перевищує площу Британії.

Крім того, перший заступник голови МВС Євген Єнін повідомив, що повне розмінування країни коштуватиме десятки мільярдів доларів.

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