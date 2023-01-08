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Больше чем Британия: Россия "построила" в Украине самое масштабное минное поле, - Шмыгаль

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Воскресенье 08 января 2023 14:07
Больше чем Британия: Россия "построила" в Украине самое масштабное минное поле, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала войны Россия "построила" в Украине самое большое в мире минное поле. Его площадь превышает площадь территории Великобритании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля в интервью Yonhap.

Как отметил Шмыгаль, он рассчитывает на помощь Южной Кореи в разминировании территории Украины благодаря ее опыту, навыкам и оборудованию.

По словам премьера, Россия построила в Украине минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.

"На сегодняшний день это крупнейшее минное поле в мире. Оно не только затрудняет передвижение людей, но и влечет за собой серьезные перебои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей", - пояснил премьер.

В то же время даже без учета мин больше всего от войны страдают именно гражданские районы, поскольку российские ничтожества нацелены против инфраструктуры в густонаселенных районах Украины. Шмыгаль добавил, что 70% повреждений приходятся именно на жилые кварталы.

Масштабы минного поля больше площади:

  • Корейского полуострова - 221 тысяча квадратных километров;
  • Лаоса - 238 тысяч квадратных километров
  • Румынии - 238 тысяча квадратных километров;
  • Великобритании - 244 тысячи квадратных километров;

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине создали интерактивную карту взрывоопасных территорий.

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