Сколько молодежи выехало за границу во время войны: данные Минмолодежьспорта

Критического оттока нет, но проблема существует

По словам Бедного, статистика Государственной пограничной службы не свидетельствует о резком увеличении количества выездов молодых украинцев за границу.

"Мы не видим критического оттока. Есть сезонный фактор - осенью начинается обучение, активизируются бизнес-процессы. Кто-то давно планировал выехать на учебу или стажировку, чтобы потом вернуться и реализовать себя в Украине", - пояснил министр.

В то же время он признал, что бизнес уже сигнализирует о нехватке молодых работников в некоторых сферах.

Студенты и спортсмены среди тех, кто выезжает

Отдельную долю тех, кто выезжает, составляют спортсмены, которые участвуют в международных соревнованиях.

"Мы проанализировали выезды спортсменов за две недели августа и сентября - и даже в прошлом году, без всяких послаблений, количество поездок осенью увеличилось втрое. Это естественно, потому что начинается спортивный сезон", - отметил Бедный.

1,7 миллиона молодых украинцев за рубежом

По разным оценкам, после начала полномасштабного вторжения за пределами Украины оказались около 1,7 миллиона молодых людей. Значительная часть выехала на учебу и не может возвращаться из-за ограничений на повторный выезд.

Бедный считает, что разрешение для молодежи 18-22 лет пересекать границу поможет изменить ситуацию.

"Теперь они могут свободно возвращаться, видеть, что в Украине есть возможности: льготное кредитование на жилье, гранты на обучение, на собственное дело. Это шанс показать, что здесь можно жить и развиваться", - подчеркнул он.

В Украине возможностей больше, чем за рубежом

Министр отмечает, что молодежи легче реализовать себя именно дома.

"За рубежом социальные роли давно устоявшиеся. Там украинцам никогда не дадут таких возможностей для самореализации, как здесь. Мы говорим: возвращайтесь с новыми знаниями, создавайте бизнесы, запускайте стартапы, развивайте громады", - отметил Бедный.

Как государство привлекает молодежь

При большинстве министерств сейчас действуют молодежные советы, а на платформе Easy собраны инструменты для самореализации:

вакансии от украинского бизнеса;

возможности стажировок и волонтерства;

гранты на жилье и собственное дело.

"Молодой человек должен видеть, что здесь - его страна, его язык, его земля. Именно он имеет преимущества здесь, а не где-то далеко", - подытожил министр.