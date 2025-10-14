Сколько молодежи выехало за границу во время войны: данные Минмолодежьспорта

В Украине нет критического оттока молодежи за границу, однако проблема сохраняется - бизнес уже испытывает нехватку молодых работников. По разным оценкам, после вторжения из Украины выехало около 1,7 миллиона молодых людей.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр молодежи и спорта Матвей Бедный.
По словам Бедного, статистика Государственной пограничной службы не свидетельствует о резком увеличении количества выездов молодых украинцев за границу.
"Мы не видим критического оттока. Есть сезонный фактор - осенью начинается обучение, активизируются бизнес-процессы. Кто-то давно планировал выехать на учебу или стажировку, чтобы потом вернуться и реализовать себя в Украине", - пояснил министр.
В то же время он признал, что бизнес уже сигнализирует о нехватке молодых работников в некоторых сферах.
Отдельную долю тех, кто выезжает, составляют спортсмены, которые участвуют в международных соревнованиях.
"Мы проанализировали выезды спортсменов за две недели августа и сентября - и даже в прошлом году, без всяких послаблений, количество поездок осенью увеличилось втрое. Это естественно, потому что начинается спортивный сезон", - отметил Бедный.
По разным оценкам, после начала полномасштабного вторжения за пределами Украины оказались около 1,7 миллиона молодых людей. Значительная часть выехала на учебу и не может возвращаться из-за ограничений на повторный выезд.
Бедный считает, что разрешение для молодежи 18-22 лет пересекать границу поможет изменить ситуацию.
"Теперь они могут свободно возвращаться, видеть, что в Украине есть возможности: льготное кредитование на жилье, гранты на обучение, на собственное дело. Это шанс показать, что здесь можно жить и развиваться", - подчеркнул он.
Министр отмечает, что молодежи легче реализовать себя именно дома.
"За рубежом социальные роли давно устоявшиеся. Там украинцам никогда не дадут таких возможностей для самореализации, как здесь. Мы говорим: возвращайтесь с новыми знаниями, создавайте бизнесы, запускайте стартапы, развивайте громады", - отметил Бедный.
При большинстве министерств сейчас действуют молодежные советы, а на платформе Easy собраны инструменты для самореализации:
"Молодой человек должен видеть, что здесь - его страна, его язык, его земля. Именно он имеет преимущества здесь, а не где-то далеко", - подытожил министр.
