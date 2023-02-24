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США предоставляют Украине более 10 млрд долларов финансовой помощи

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Пятница 24 февраля 2023 20:57
США предоставляют Украине более 10 млрд долларов финансовой помощи Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 февраля, Соединенные Штаты Америки сообщили о предоставлении Украине более 10 млрд долларов финансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня по согласованию с Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством финансов мы объявляем о помощи на сумму свыше 10 миллиардов долларов, включая бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную энергетическую помощь для поддержки украинцев, пострадавших от атак России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское правительство может продолжать удовлетворять неотложные потребности своих граждан, включая здравоохранение, образование и службы экстренной помощи. Экономическая помощь США помогла сплотить других международных доноров, включая обязательства Европейской комиссии, Японии, Канады и Великобритании до 2023 года.

"Поскольку Россия продолжает свои безжалостные атаки на украинскую гражданскую и критически важную энергетическую инфраструктуру, мы также работаем с Конгрессом о предоставлении дополнительной энергетической помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, которые позволят нам удовлетворить неотложные потребности, включая критически важное оборудование для электросетей", - добавил. Блинкен.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют выделить Украине 9,9 миллиарда долларов бюджетной помощи уже в ближайшие месяцы.

Представители Украины во время визита американского лидера Джо Байдена и его команды обсуждали вопросы сотрудничества стран. В том числе, поднималась тема финансовой помощи Украине.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что в 2023 году потребность в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита государственного бюджета Украины составляет 10 млрд долларов.

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