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На Авдеевском коксохимическом заводе 17 человек, которые не хотят эвакуироваться, - Барабаш

Авдеевка, Среда 08 ноября 2023 01:11
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На Авдеевском коксохимическом заводе 17 человек, которые не хотят эвакуироваться, - Барабаш Фото: на Авдеевском коксохимическом заводе находятся 17 месяцев, которые не желают эвакуироваться (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что на местном коксохимическом заводе остаются 17 человек, отказывающихся от эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Руководитель Авдеевской МВА рассказал, что во вторник, 7 ноября, из Авдеевского коксохимического завода эвакуировали последних 16 сотрудников завода, которые обеспечивали его консервацию.

"В единственном уцелевшем хранилище предприятия остаются еще 17 горожан, которые отказываются от эвакуации", - заявил Барабаш.

Он также рассказывал, что Российская Федерация, скорее всего, уже подготовилась к третьей волне штурма Авдеевки, однако им помешали погодные условия.

Наступление РФ на Авдеевку

С начала октября российская армия начала активные наступательные действия на Авдеевку в Донецкой области. Враг усиленно обстреливал город и соседние населенные пункты. Ситуация до сих пор остается напряженной.

ВСУ оценивают потери оккупантом под Авдеевкой с 10 октября в 6500 человек. Силы обороны назвали наступление РФ под Авдеевкой величайшим поражением россиян.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

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Авдеевка эвакуация Война России против Украины
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