Сколько людей остается в Волчанске: в ОВА назвали число

Наступление россиян

Отметим, несколько дней назад российские оккупанты совершили попытку прорвать украинскую оборону на севере Харьковской области. В этом участвовала вражеская живая сила и техника.

Украинским защитникам удалось сдержать врага и не дать ему продвинуться. Пограничные населенные пункты сейчас в "серой зоне".

Как заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, украинская разведка знала о планах россиян по Харьковской области и проинформировала все необходимые инстанции.

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