Скільки людей залишається у Вовчанську: в ОВА назвали число

Наступ росіян

Зазначимо, кілька днів тому російські окупанти спробували прорвати українську оборону на півночі Харківської області. У цьому брала участь ворожа жива сила та техніка.

Українським захисникам вдалося стримати ворога та не дати йому просунутися. Прикордонні населені пункти зараз у "сірій зоні".

Як заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, українська розвідка знала про плани росіян щодо Харківської області та поінформувала всі необхідні інстанції.

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