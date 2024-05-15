Сколько стран уже подтвердили участие в саммите мира: МИД Швейцарии назвал число

В число 50 лидеров, которые подтвердили свое участие, входят: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Джорджия Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон.

Бидо рассказал, что Министерство иностранных дел Швейцарии удовлетворено полученными ответами, но ожидает большего.

"Там присутствуют ведущие европейские страны, но мы также хотели бы, чтобы там было как можно больше стран Глобального юга, потому что мы хотим провести открытую дискуссию обо всех возможностях и размышлениях о мире в Украине", - добавил он.

Представитель МИД рассказал, что в Швейцарии рассчитывают на большой состав участников саммита. Поэтому власти страны пытаются убедить те государства, которые еще не сделали заявлений об участии.

Но Бидо напомнил, что Россия принимать участие в саммите не будет.

"Мы не пригласили Россию, потому что она постоянно говорит, что не заинтересована в этом", - добавил он.

По словам представителя МИД, привлечь Россию к участию в будущем - одна из целей встречи на уровне лидеров.

"Мы находимся на этапе подготовки, мы не будем заключать мир как таковой в Бюргенштоке, но мы действительно хотели бы запустить процесс, в котором будет участвовать Россия. Поэтому мы поддерживаем с ней контакт", - рассказал Бидо.