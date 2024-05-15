Скільки країн вже підтвердили участь у саміті миру: МЗС Швейцарії назвало число

У число 50 лідерів, які підтвердили свою участь, входять: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр Канади Джастін Трюдо та президент Франції Еммануель Макрон.

Бідо розповів, що Міністерство закордонних справ Швейцарії задоволене отриманими відповідями, але очікує більшого.

"Там присутні провідні європейські країни, але ми також хотіли б, щоб там було якнайбільше країн Глобального півдня, тому що ми хочемо провести відкриту дискусію про всі можливості та роздуми про мир в Україні", - додав він.

Представник МЗС розповів, що у Швейцарії розраховують на великий склад учасників саміту. Тому влада країни намагається переконати ті держави, які ще не зробили заяв про участь.

Але Бідо нагадав, що Росія не братиме участі в саміті.

"Ми не запросили Росію, тому що вона постійно каже, що не зацікавлена у цьому", - додав він.

За словами представника МЗС, залучити Росію до участі у майбутньому - одна з цілей зустрічі на рівні лідерів.

"Ми знаходимося на етапі підготовки, ми не укладатимемо мир як такий у Бюргенштоку, але ми дійсно хотіли б запустити процес, у якому братиме участь Росія. Тому ми підтримуємо з нею контакт", - розповів Бідо.