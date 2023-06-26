Сколько стран НАТО поддерживают приглашение Украины к членству: ответ Стефанишиной

Подавляющее большинство европейских стран НАТО абсолютно сознательно поддерживают членство Украины в НАТО. Но не все готовы принимать решение именно сейчас.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Вся восточная Европа, весь восточный фланг НАТО единогласно требует решения поддержки членства Украины в НАТО", - сказала она.

По ее словам, как минимум половина союзников четко осознает важность и стратегическую значимость решения о вступлении Украины для усиления Альянса, определения роли Альянса как организации безопасности и закрепления позиции по гарантиям безопасности

Стефанишина отметила, что подавляющее большинство европейских стран НАТО абсолютно сознательно поддерживают решения о членстве Украины в НАТО и не разрывают решения о членстве с тем, что это гарантия безопасности.

"Но не все готовы принимать решения, которые должны быть приняты именно сейчас", - добавила она.

Саммит НАТО

Страны НАТО спорят о том, что предложить Киеву на встрече лидеров альянса в Вильнюсе 11-12 июля. В то время как Киев и его ближайшие союзники в Восточной Европе призывают к конкретным шагам приблизить Украину к членству, западные правительства, такие как США и Германия, опасаются любых шагов, которые могут приблизить альянс к войне с Россией.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина сказала , что на данный момент никакой ясности относительно тех сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе.