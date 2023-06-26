Никакой ясности: в правительстве Украины не знают, какие решения примут на саммите НАТО в Вильнюсе

Киев хочет, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе в июле было принято политическое решение о вступлении Украины в Альянс. Но ясности до сих пор нет.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"На данный момент никакой ясности по поводу тех сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе, у нас нет. Есть ряд предложений, но пока такой готовности нет со стороны Альянса", - сказала она.

По ее словам, "очевидно, саммит в Вильнюсе не может быть успешным или значимым без четкой политической ясности в отношении членства Украины в НАТО".

"И нет никаких политических или юридических ограничений, которые не позволили бы союзникам осуществить политическое приглашение Украины к членству. И над этим, собственно, мы и работаем", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что с 2008 года все возможные форматы непринятия решения о членстве Украины в НАТО были использованы. "Поэтому сейчас любой такой половинчатый подход - это не будет какое-то новое решение, это будет что-то, что уже было", - добавила она.

Стефанишина считает, что не нужно даже обсуждать вопросы, в каких временных рамках и когда это произойдет - до завершения войны, в этом году, в следующем - главное принятое политическое решение. "Отличие НАТО от других организаций состоит в том, что нет специфической процедуры присоединения к НАТО. Это исключительно политическое решение. И такое политическое решение может быть принято в Вильнюсе", - сказала вице-премьер.

Саммит НАТО

Страны НАТО спорят о том, что предложить Киеву на встрече лидеров альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

В то время как Киев и его ближайшие союзники в Восточной Европе призывают к конкретным шагам приблизить Украину к членству, западные правительства, такие как США и Германия, опасаются любых шагов, которые могут приблизить альянс к войне с Россией.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, чтоУкраина ожидает приглашения в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе с открытой датой.