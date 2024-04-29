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Доллар подешевел из-за сокращения дефицита валюты: НБУ показал данные за неделю

Украина, Понедельник 29 апреля 2024 08:24
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Доллар подешевел из-за сокращения дефицита валюты: НБУ показал данные за неделю Фото: курс доллара немного снизился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на прошлой неделе немного снизился и отошел от максимумов. Структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке был меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ в течение недели 22-26 апреля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 532,35 млн долларов. Это на 23% меньше, чем неделей ранее (695,10 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 7,9 млрд долларов. Эти расходы были компенсированы за счет международной помощи Украине, которая с начала года составила 11,8 млрд долларов.

Доллар подешевел из-за сокращения дефицита валюты: НБУ показал данные за неделю

Курс доллара

НБУ в октябре 2023 года перешел к режиму "управляемой гибкости курса" и реагирует на ситуацию на валютном рынке, снижая или поднимая курс интервенций. По результатам торгов на межбанке определяется официальный курс.

Курс доллара достиг исторического максимума 39,78 на 22 апреля. Это могло быть вызвано большим размером структурного дефицита, который НБУ покрывает из резервов. Затем курс пошел вниз, опустившись до 38,60 грн/доллар.

Курс на наличном рынке почти полностью зависит от межбанке. Курс за прошлую неделю упал на 20 копеек до 38,90 грн/доллар.

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