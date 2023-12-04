Доллар дорожает второй день подряд: НБУ повысил официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар на межбанке идет вверх после отмены ограничений на наличном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 5 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,5383 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 39,7135 гривен за 1 евро (+0,0553 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 36,55-36,57 грн/доллар (покупка-продажа).
udinform.com
На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 37,40 гривен за доллар.
Ситуация на рынке
Национальный банк Украины с 1 декабря 2023 года снял все ограничения для банков на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.
Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке. В то же время курс на межбанке несколько вырос, поскольку НБУ начал давать укрепляться доллару. Таким образом, курсы начали сближаться.
В конце 2023 года ожидается рост курса доллара из-за роста бюджетных платежей и ухудшения курсовых ожиданий населения и бизнеса.