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Доллар дешевеет больше недели: НБУ установил официальный курс 24 июня

Украина, Пятница 21 июня 2024 15:44
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Доллар дешевеет больше недели: НБУ установил официальный курс 24 июня Фото: курс доллара упал на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет шестой день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,4478 гривен за 1 доллар (-0,0706 грн).

Доллар дешевеет больше недели: НБУ установил официальный курс 24 июня

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,2347 гривен за 1 евро (-0,1929 грн).

Доллар дешевеет больше недели: НБУ установил официальный курс 24 июня

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 40,42-40,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар дешевеет больше недели: НБУ установил официальный курс 24 июня

udinform.com

На наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек до 40,85 гривен.

Ситуация на рынке

Украина ожидает двух крупных траншей международной помощи до конца месяца. В частности, Совет директоров МВФ на заседании 28 июня выделит Украине 2,2 млрд долларов. Кроме того, Украина получит 1,9 млрд евро по программе Европейского Союза.

Это должно поддержать международные резервы Украины и способность НБУ контролировать курс доллара на межбанке.

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