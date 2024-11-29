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НБУ снижает курс доллара второй день подряд после исторического максимума

Украина, Пятница 29 ноября 2024 16:29
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НБУ снижает курс доллара второй день подряд после исторического максимума Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,5847 гривен за 1 доллар (-0,0109 грн).

НБУ снижает курс доллара второй день подряд после исторического максимума

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,901 гривен за 1 евро (+0,0384 грн).

НБУ снижает курс доллара второй день подряд после исторического максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,57-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снижает курс доллара второй день подряд после исторического максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,85 гривен.

Ситуация на рынке

Напомним, НБУ держал курс доллара относительно стабильным в течение четырех месяцев. Однако в конце ноября доллара дважды обновлял максимумы. Рекордное значение было зафиксировано 28 ноября - 41,60 грн/доллар.

В итоге за ноябрь курс доллара вырос на 0,8% - с 41,27 грн/доллар до 41,60 грн/доллар.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что в настоящее время Нацбанк все еще достаточно крепко курс, но инфляция продолжает расти, и это оказывает влияние на переоценку курса.

"Прогнозируемый курс гривны на 2025 год составляет 45 гривен за доллар. Однако ввиду многих неизвестных факторов этот курс может колебаться и быть даже ближе к 50 гривнам за доллар, если ситуация ухудшится", - сказал он.

По его словам, на рынке накопились значительные дисбалансы и главным фактором этого является высокий инфляционный импульс, не отразившийся на стоимости доллара.

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