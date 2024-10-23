Каким будет курс доллара к гривне: МВФ улучшил прогноз на ближайшие годы
Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2028 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (октябрь 2024 года).
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
- 2024 год - 41,0 грн/доллар (прогноз за апрель - 41,0 грн/доллар)
- 2025 год - 45,0 грн/доллар (прогноз за апрель - 41,0 грн/доллар)
- 2025 год - 46,8 грн/доллар (прогноз за апрель - 48,6 грн/доллар)
- 2027 год - 48,6 грн/доллар (прогноз за апрель - 50,4 грн/доллар)
- 2028 год - 50,2 грн/доллар (прогноз за апрель - 52,1 грн/доллар)
- 2029 год - 51,7 грн/доллар (прогноз за апрель - 54,1 грн/доллар).
Курс в бюджете Украины
Расчеты МВФ примерно совпадают с прогнозами правительства Украины.
Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар. В проект бюджета на 2025 год заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар.
В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:
- в 2025 году до 45,0 гривен,
- в 2026 году до 46,5 гривен
- в 2027 году до 46,4 гривны.
Напомним, курс доллара вырос до исторического максимума 41,49 гривен на 22 июля. После этого в течение трех месяцев курс остается стабильным в диапазоне 41,0-41,35 гривен.
Международный валютный фонд считает, что официальный курс гривны к доллару, который устанавливает НБУ, де-факто фиксированный, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.