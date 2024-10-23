Каким будет курс доллара к гривне: МВФ улучшил прогноз на ближайшие годы

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (октябрь 2024 года).

В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара :

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар . В проект бюджета на 2025 год заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар.

Напомним, курс доллара вырос до исторического максимума 41,49 гривен на 22 июля. После этого в течение трех месяцев курс остается стабильным в диапазоне 41,0-41,35 гривен.

Международный валютный фонд считает, что официальный курс гривны к доллару, который устанавливает НБУ, де-факто фиксированный, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.