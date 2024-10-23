Курс доллара упал после двухдневного роста
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двух дней роста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 24 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2739 гривен за 1 доллар (-0,0574 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 44,4355 гривен за 1 евро (-0,2726 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс не изменился - 41,27-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,50 гривен.
Прогноз курса
Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2028 году.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
- 2024 год - 41,0 грн/доллар (прогноз за апрель - 41,0 грн/доллар)
- 2025 год - 45,0 грн/доллар (прогноз за апрель - 45,8 грн/доллар)
- 2025 год - 46,8 грн/доллар (прогноз за апрель - 48,6 грн/доллар).