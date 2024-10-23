Курс доллара упал после двухдневного роста

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двух дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2739 гривен за 1 доллар (-0,0574 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,4355 гривен за 1 евро (-0,2726 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,27-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,50 гривен.

Прогноз курса

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2028 году.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит: