Глава НБУ дал разъяснение, от чего зависит курс гривны к доллару
Курс гривны к доллару сейчас зависит от спроса и предложения на рынке. Национальный банк своим вмешательством обеспечивает курсовую устойчивость и отсутствие резких колебаний.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Мы Украина".
Он напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозов по курсу. "Мы отвечаем за курсовую устойчивость, мы видим, что валютный рынок после перехода от фиксированного курса к "управляемой гибкости" функционирует, все больше ориентируясь на спрос на предложение. Это именно то, к чему мы стремились. Мы видим колебания, мы видим, что эти колебания связаны в первую очередь с факторами, которые существовали до войны, сезонность. Мы видим, что эти колебания на сегодняшний день не создают какого-либо опасного давления", - сказал он.
Пышный подтвердил, что НБУ будет присутствовать на рынке и будет и дальше обеспечивать курсовую устойчивость, но при этом обеспечивая рынку возможность реагировать как на внешние, так и на внутренние факторы.
"Мы, видим, что мы, несмотря на войну, возвращаемся к нормальности, которая в определенной степени модифицирована ввиду рисков и обстоятельств, связанных с войной", - сообщил глава НБУ.
По его словам, НБУ планирует вернуться к инфляционному таргетированию и гибкому курсу, когда будут условия.
"Мое сообщение населению: ситуация достаточно контролируемая, риски остаются, и собственно мы все это прекрасно понимаем, нам на голову с вами падают такие же бомбы, как и остальным украинцам, которые находятся здесь и сейчас во время этой войны. Поэтому нам не нужно говорить о рисках, мы их понимаем осознаем, но наша задача и Национального банка - обеспечить безусловное при любых условиях, как написано сейчас в нашей стратегии, выполнение нашего мандата: это курсовая и ценовая стабильность. Пока мне кажется, что нам это удается", - сказал Пышный.
Напомним, НБУ с октября прошлого года перешел в режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс.
Сначала курс упал до 36 грн/доллар, но затем официальный курс доллара рос и достиг максимума на 22 апреля 2024 года - 39,78 грн/доллар. Курс доллара снизился за последнюю неделю - до 39,39 грн/доллар на 6 мая.