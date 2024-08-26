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НБУ поднял курс доллара, официальный курс евро впервые превысил 46 гривен

Украина, Понедельник 26 августа 2024 15:46
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НБУ поднял курс доллара, официальный курс евро впервые превысил 46 гривен Фото: курс доллара вырос на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3591 гривен за 1 доллар (+0,1355 грн).

НБУ поднял курс доллара, официальный курс евро впервые превысил 46 гривен

bank.gov.ua

Курс евро составит 46,1816 гривен за 1 евро (+0,3410 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был 23 августа - 45,9826.

НБУ поднял курс доллара, официальный курс евро впервые превысил 46 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,30-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ поднял курс доллара, официальный курс евро впервые превысил 46 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,50 гривен.

Прогноз курса

Согласно статистике НБУ, спрос на валюту продолжает оставаться высоким. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2024 года, составил 1,313 млрд долларов. Это на 1,4% меньше, чем в июне (1,331 млрд долларов).

При этом банки ввезли за июль 961 млн наличных долларов, что на 2,5% больше, чем в июне (938 млн долларов). Объем наличных евро упал до 349 млн долларов в эквиваленте (389 млн в июне).

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