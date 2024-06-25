НБУ повышает курс доллара второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 26 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,6545 гривен за 1 доллар (+0,1040 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,545 гривен за 1 евро (+0,0262 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился 40,58-40,61 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 40,90 гривен.

Прогноз курса

Аналитики прогнозируют, что средний курс доллара в 2024 году составит 40,5 гривен, а в конце года доллар подорожает до 42 гривен.

Аналогичный прогноз заложен в законе о государственном бюджете на 2024 год: средний - 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на конец года.