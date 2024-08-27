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НБУ снизил курс доллара, официальный курс евро остался выше 46 гривен

Украина, Вторник 27 августа 2024 15:44
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НБУ снизил курс доллара, официальный курс евро остался выше 46 гривен Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3008 гривен за 1 доллар (-0,0583 грн).

НБУ снизил курс доллара, официальный курс евро остался выше 46 гривен

bank.gov.ua

Курс евро составит 46,1041 гривен за 1 евро (-0,0775 грн). Курс снизился после исторического максимума.

НБУ снизил курс доллара, официальный курс евро остался выше 46 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,29-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снизил курс доллара, официальный курс евро остался выше 46 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, с высокой долей вероятности можно ожидать, что по итогам сентября официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,3-41,8 грн/доллар.

По его словам, коридор валютных изменений будет на уровне 41,2-42 грн/доллар на межбанке и 41,2-42,2 грн/доллар на наличном рынке.

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