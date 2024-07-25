Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы валют

По состоянию на утро 25 июля средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 45,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 44,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,16-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд после достижения максимума.

Официальный курс на 25 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,2174 гривен за 1 доллар (-0,0142 грн). Курс евро составит 44,7044 гривен за 1 евро (-0,0649 грн).

Спрос на валюту

Данные НБУ свидетельствуют, что спрос на валюту остается высоким, несмотря на рост курса доллара. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июне 2024 года, составил 1,331 млрд долларов. Объем в июне стал максимальным с начала года, хотя и значительно меньше, чем в январе (1,864 млрд долларов).

Всего на руках у населения и бизнеса может быть более 120 млрд долларов, что значительно больше объема наличных гривен в обороте (800 млрд гривен).