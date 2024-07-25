Скільки коштують долар та євро: актуальні курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися слідом за падінням на міжбанківському валютному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 25 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 45,30 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 грн, євро по 44,60 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,16-41,21 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль після досягнення максимуму.
Офіційний курс на 25 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2174 грн за 1 долар (-0,0142 грн). Курс євро становитиме 44,7044 гривень за 1 євро (-0,0649 грн).
Дані НБУ свідчать, що попит на валюту залишається високим, незважаючи на зростання курсу долара. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в червні 2024 року, становив 1,331 млрд доларів. Обсяг у червні став максимальним з початку року, хоча й значно меншим, ніж у січні (1,864 млрд доларів).
Загалом на руках у населення та бізнесу може бути понад 120 млрд доларів, що значно більше за обсяг готівкових гривень в обороті (800 млрд гривень).