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Курс доллара падает третий день подряд

Украина, Среда 24 июля 2024 15:46
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Курс доллара падает третий день подряд Фото: курс доллара упал на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд после достижения максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,2174 гривен за 1 доллар (-0,0142 грн).

Курс доллара падает третий день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,7044 гривен за 1 евро (-0,0649 грн).

Курс доллара падает третий день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,23-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара падает третий день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,75 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в конце июля на валютном рынке вряд ли возможны глобальные перемены.

По его словам, несмотря на постепенное установление новых рекордов официального курса, посменная тенденция сохранится, то есть после незначительного роста наступит период снижения и наоборот.

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