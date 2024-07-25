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Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года

Украина, Четверг 25 июля 2024 10:09
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Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года Фото: банки ввезли за июнь 1,3 млрд долларов наличными (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июне 2024 года, составил 1,331 млрд долларов. Это на 13,2% больше, чем в мае (1,176 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Объем в июне стал максимальным с начала года, хотя и значительно меньше, чем в январе (1,864 млрд долларов).

При этом банки ввезли за июнь 938 млн наличных долларов, что на 28% больше, чем в мае(846 млн долларов). Объем наличных евро вырос до 389 млн долларов в эквиваленте(330 млн в мае).

Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года

По данным НБУ, за июнь из Украины вывезли валюты на 69 млн долларов.

Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года

Спрос на валюту

Всего на руках у населения и бизнеса может быть более 120 млрд долларов. Иностранная валюта (доллары и евро) является основной формой сбережений украинцев. По данным НБУ, за январь-май 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 6,7 млрд долларов, за соответствующий период 2023 года - в 5,4 млрд долларов.

Население в июне купило в банках 972 млн долларов, что на 6,1% меньше по сравнению с маем. С начала года украинцы купили 5,238 млрд долларов. Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около 41 гривны.

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