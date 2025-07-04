ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ повысил курс доллара и снизил курс евро

Украина, Пятница 04 июля 2025 15:38
UA EN RU
НБУ повысил курс доллара и снизил курс евро Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела, но стоит дороже 49 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7341 гривен за 1 доллар (+0,0102 грн).
НБУ повысил курс доллара и снизил курс евро

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,121 гривен за 1 евро (-0,0548 грн).
НБУ повысил курс доллара и снизил курс евро

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,95 гривен, курс евро - 49,60 гривен.

Обмен валют

По данным опроса данные опроса компании Info Sapiens, большинство украинцев неосведомлены во всех финансовых темах, кроме курса валют.

Две трети украинцев (63%) заявляют, что они осведомлены в теме обмена валют. Другие сферы финансовой грамотности набрали менее 50%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
Ночной обстрел Киева: количество пострадавших возросло до 26, среди них есть ребенок
Ночной обстрел Киева: количество пострадавших возросло до 26, среди них есть ребенок
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине