Каким будет курс доллара: прогноз банкира на следующую неделю

Следующая неделя на валютном рынке обещает пройти без особых сюрпризов: колебания курсов доллара и евро будут происходить в старом коридоре - 41,4-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

"Также характерным на следующей неделе станет относительный баланс между спросом и предложением, ведь продолжается сезон налоговых платежей, что снижает активность покупателей", - сказал он.

Банкир ожидает, что разница между курсами на межбанке и наличном рынке останется минимальной, то есть украинский рынок продолжит жить в условиях почти единого валютного курса.

"Если говорить о соотношении курса доллара к евро, то, скорее всего, оно останется на прежнем уровне и не превысит 6 гривен", - добавил он.

Что касается влияния военных факторов на курсовые колебания, то, по словам Лесового, вопрос до сих пор остается довольно дискуссионным, ведь эти факторы действуют преимущественно в связке с экономическими, а не сами по себе. Однако они могут формировать общественные настроения, а затем поведение граждан на валютном рынке.

"Несмотря на все военные риски и состояние неопределенности, на следующей неделе мы не ожидаем существенного увеличения спроса. Повторюсь: на рынке будет царить равновесие между покупателями и продавцами валюты", - сказал Лесовой.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе(19-25 мая) будут такими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро (на межбанке) и 41,4-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/доллар (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Риски стремительного роста курсов валют остаются минимальными: регулятор держит руку пульса и готов оперативно вмешаться на рынок в случае возникновения хоть какой-то опасности. Война продолжается, именно поэтому роль Нацбанка будет оставаться весомой", - констатировал Лесовой.