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НБУ повысил курс доллара на 19 мая

Украина, Пятница 16 мая 2025 15:31
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НБУ повысил курс доллара на 19 мая Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4983 гривен за 1 доллар (+0,0274 грн).
НБУ повысил курс доллара на 19 мая

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,449 гривен за 1 евро (+0,0659 грн).
НБУ повысил курс доллара на 19 мая

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,52-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ повысил курс доллара на 19 мая

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

Прогноз курса

С начала месяца курс доллара практически не изменился - 42,56 грн/доллар в конце апреля. Курс ниже, чем конце 2024 года - 42,03 грн/доллар.

Аналитики ждут девальвации гривны во второй половине года, когда НБУ ослабит борьбу с инфляцией. Однако она будет умеренной - до 43-44 гривен.

МВФ прогнозирует среднегодовой курс в 2025 году на уровне 42,5 грн/доллар.

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