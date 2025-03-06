НБУ объяснил падение курс доллара в последнее время

Курс доллара к гривне снижается в последнее время из-за сезонного увеличения предложения валюты и уменьшения спроса. НБУ во время войны продолжает быть активным участником рынка.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юри Гелетий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

Как отметил Гелетий, в условиях войны в Украине существует структурный дефицит валюты в частном секторе, который покрывает НБУ. В то же время в государственном секторе - профицит валюты.

"В декабре был значительный фискальный импульс, его действие мы наблюдали в первой половине января. По результатам января среднедневной объем наших интервенций составил 163 млн долларов", - сказал он.

По его словам, уже в первой декаде февраля ситуация улучшилась, расширилось предложение. "Тем не менее, с учетом расходов государственного сектора, потребности государственного сектора в импорте товаров объем наших интервенций во второй половине расширился, и мы вышли на показатель по результатам февраля в объеме 153 млн долларов", - рассказал Гелетий.

Сейчас, с учетом сезонного фактора, прежде всего, наблюдается расширение предложения валюты для уплаты, в феврале - квартальных, сейчас - годовых налогов. "Также с учетом аграрного цикла мы видим расширение предложения, уменьшение спроса, и соответственно это отражается в укреплении гривны", - сказал он.

Спрос также уменьшился со стороны населения. Если в январе он составлял около 56 млн долларов в день, сейчас это 42 млн долларов. Спрос был большой в конце прошлого года и в начале этого из-за высоких расходов из бюджета и соответствующих курсовых ожиданий, сообщил представитель НБУ.

"Сейчас ситуация выровнялась, спред между официальным и наличным курсом не превышает 0,5%, в определенные дни он был на уровне 0,1%", - рассказал заместитель председателя НБУ.

Гелетий также сообщил, удовлетворительная ситуация с уровнем торгов на межбанке без участия НБУ - на уровне 48%

"Наш подход неизменен - это активное участие, в текущих условиях войны мы важный участник, и мы в дальнейшем будем сглаживать этот структурный дефицит, который существует в частном секторе", - сказал он.