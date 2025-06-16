Цены в Украине подскочили до максимума: что НБУ будет делать с курсом доллара
Для удержания цен под контролем Национальный банк Украины должен сохранять стабильность на валютном рынке. Особенно это актуально во второй половине года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 4 июня во время которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.
Один участник дискуссии отметил, что инфляционные ожидания формируются не только под влиянием личного восприятия текущей инфляции и новостей о ней, но в значительной степени отражают тенденции валютного рынка.
По его мнению, соответственно НБУ следует сохранять активное присутствие на валютном рынке и в дальнейшем обеспечивать умеренные двусторонние курсовые колебания курса.
По его словам, международные резервы Украины удерживаются на высоком уровне, риск недостаточности внешнего финансирования в этом году является низким, поэтому НБУ имеет высокую способность компенсировать дефицит валюты в частном секторе и поддерживать устойчивую ситуацию на валютном рынке для сохранения контролируемости ожиданий и ограничения ценового давления.
Он отметил, что привлекательность гривневых активов будет ограничивать спрос на валюту и ослаблять давление на курс гривны. Это "будет особенно актуально во втором полугодии, когда обычно усиливается действие сезонных факторов".
Курс доллара и инфляция
НБУ держит курс доллара стабильным уже около года. Сейчас он находится на уровне конца июля 2024 года 41,40 грн/доллар. Тогда НБУ в ответ на скачок инфляции прекратил девальвацию гривны. Курс вырос до 42 гривен в конце прошлого года, но в первой половине 2025 года снова упал.
Инфляция в мае выросла до пика в 15,9%. В дальнейшем ожидается замедление из-за высокой базы сравнения прошлого года и ожидания лучшего впечатления.
Аналитики в последнее время улучшили прогнозы по курсу доллара на 2025 год. Ожидается умеренная девальвация до 43,5-44,0 гривен.
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