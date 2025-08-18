ua en ru
Сколько стоят доллар и евро: курсы обменников в начале недели

Украина, Понедельник 18 августа 2025 10:00
Сколько стоят доллар и евро: курсы обменников в начале недели
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины не изменился. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 августа средний курс продажи не изменился - 41,60 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 48,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 47,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,21-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне.

Официальный курс доллара на 18 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3401 гривен за 1 доллар (-0,1099 грн).

Официальный курс евро на 18 августа составляет 48,3059 гривен за 1 евро (-0,1346 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, на этой неделе курс доллара, скорее всего, существенно не изменится, а основные колебания будут происходить ближе к отметке в 42 гривны.

