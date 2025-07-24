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Доллар дорожает, курс евро превысил 49 гривен

Украина, Четверг 24 июля 2025 15:30
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Доллар дорожает, курс евро превысил 49 гривен Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7738 гривен за 1 доллар (+0,0087 грн).
Доллар дорожает, курс евро превысил 49 гривен

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,1009 гривен за 1 евро (+0,1188 грн).
Доллар дорожает, курс евро превысил 49 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,77-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар дорожает, курс евро превысил 49 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 41,95 гривен, курс евро вырос до 49,40 гривен.

Программа с МВФ

НБУ подтвердил подготовку новой программы с МВФ. Это связано с ухудшением ожиданий по длительности войны, в связи с чем Украине будет необходимо дополнительное внешнее финансирование на 2026-2027 годы.

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