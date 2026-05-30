Сколько стоит юридическое образование в Украине: рейтинг самых дорогих и самых дешевых вузов

08:00 30.05.2026 Сб
3 мин
КНУ им. Шевченко в пятерке вузов с самым высоким прайсом, однако он - не лидер
aimg Василина Копытко
Столичные вузы традиционно остаются одними из самых дорогих для обучения (фото: Getty Images)

В Украине фиксируют огромный разрыв на стоимость обучения по специальности "Право" - в некоторых заведениях год стоит как зарубежный диплом, в то время как другие предлагают вполне бюджетные варианты.

Главное:

  • Ценовой рекорд: Самое дорогое обучение обойдется во Львове - почти 150 тысяч гривен в год.
  • Бюджетный сегмент: Получить диплом бакалавра по праву можно и за 16-20 тысяч гривен за курс, преимущественно в региональных филиалах и колледжах.
  • Столичный фактор: Киевские ведущие университеты стабильно удерживают планку свыше 65-110 тысяч гривен в год.
  • География и статус заведения остаются определяющими факторами в формировании прайсов для абитуриентов.

Топ-5 самых дорогих вузов: где учиться на юриста дороже всего

Элитное юридическое образование в Украине требует серьезных финансовых инвестиций. Первая пятерка самых дорогих контрактов выглядит так:

  • Украинский католический университет (Львов) - 147 000 грн/год. Абсолютный лидер по стоимости обучения в стране.
  • Университет "Киевская школа экономики" (Киев) - 110 000 грн/год
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия"(Киев) - 90 000 грн/год
  • Львовский университет бизнеса и права (Львов) - 89 900 грн/год.
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Киев) - 76 600 грн/год.

Популярный киевский КПИ им. Сикорского остановился сразу за лидерами с ценой 67 600 грн. Стоимость обучения указана за прошлый год, данные за 2026-й появятся летом.

Топ-5 самых дешевых вариантов: где получить профессию юриста с минимальными затратами

На другом полюсе рынка находятся предложения в основном от частных институтов, колледжей и региональных филиалов. Пятерка самых доступных по цене вариантов выглядит так:

  • Бердянский университет менеджмента и бизнеса (сейчас зарегистрирован в Киеве) - 16 000 грн/год. Самое дешевое предложение на рынке.
  • Центральноукраинский институт МАУП (Кропивницкий) - 19 800 грн/год.
  • Барский гуманитарно-педагогический колледж им. М. Грушевского (Винницкая обл.) - 19 911 грн/год.
  • Херсонский экономико-правовой институт - 20 000 грн/год.
  • Николаевский институт развития человека университета "Украина" (Николаев) - 20 500 грн/год.

Читайте также о том, что в Украине стоимость обучения по специальности "медицина" существенно отличается в зависимости от учебного заведения и города. Цены колеблются от 34 тысяч гривен за год и доходят почти до 90 тысяч.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году большинство поступающих в украинские вузы будут подавать заявления только в электронной форме. Для этого нужно создать личный кабинет абитуриента в системе ЕГЭБО и подготовить ряд документов. В этом году разрешено 10 заявлений, 5 из которых - на государственную форму.

