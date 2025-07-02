Экономическое образование 2025. Сколько стоит обучение во Львове, Киеве и Харькове: сравнение цен
Экономическое образование в Украине традиционно остается одной из самых престижных и востребованных специальностей. В 2025 году цены на этом факультете в ведущих ВУЗах варьируются в пределах 46-95 тысяч гривен в год, в зависимости от формы обучения и уровня.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит обучение на экономиста и где дешевле всего.
Для анализа выбрали топовые учебные заведения в разных городах, которые вошли в десятку лучших вузов страны в 2025 году.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Стоимость обучения на экономическом факультете:
- экономика (язык обучения английский/украинский) - 81 000 гривен;
- экономика и экономическая политика - 76 600 гривен;
- экономическая аналитика - 76 600 гривен;
- экономическая кибернетика - 78 200 гривен;
- международная экономика - 79 600 гривен;
- международная коммерция и инвестиции - 95 600 гривен.
Обучение на магистратуре стоит 94 500 гривен за год.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (фото: facebook.com kyiv.university)
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
Стоимость обучения на экономическом факультете:
- экономика и международные экономические отношения - 67 600 гривен;
- экономика и международные экономические отношения + D3 Менеджмент - 67 600 гривен.
Обучение на заочной форме стоит 45 тысяч гривен в год, на магистратуре - 87 900 гривен.
Национальный технический университет Украины "КПИ" им. И. Сикорского (фото: Википедия)
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Стоимость обучения на экономическом факультете:
- бизнес-экономика - 53 700 гривен;
- экономика и защита деловых интересов - 53 700 гривен;
- экономика и аналитика данных - 53 700 гривен;
- экономическая кибернетика - 53 700 гривен;
- международная экономика - 53 700 гривен;
- учет и налогообложение - 53 700 гривен;
- диджитал учет - 53 700 гривен
Обучение на этих специальностях в ЛНУ им. И. Франко возможно только на дневной форме, заочной - нет. Год обучения на магистратуре стоит 59 070 гривен.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко (фото: facebook.com franko.lviv.ua)
Национальный университет "Львовская политехника"
Стоимость обучения на экономическом факультете:
- экономика и международные экономические отношения - 56 800 гривен;
- социальная экономика, аналитика и управление - 56 800 гривен;
- экономика девелопмента - 56 800 гривен;
- экономика инновационного развития - 56 800 гривен;
- цифровая экономика - 56 800 гривен;
- учет и аудит - 56 800 гривен.
Год обучения на заочной форме стоит 34 100 гривен, а на магистратуре - 57 600 гривен.
Национальный университет "Львовская политехника" (фото: Википедия)
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
Стоимость обучения на экономическом факультете:
- управленческая экономика - 46 700 гривен;
- экономическая кибернетика - 46 700 гривен;
- международная экономика - 46 700 гривен;
- экономика и аналитика данных - 46 700 гривен;
- прикладная экономика - 46 700 гривен;
- учет и налогообложение - 46 700 гривен
Заочная форма по этим специальностям стоит 25 700 гривен, магистратура - 55 500 гривен за год.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (фото: Википедия)
Итак, дешевле всего в этом перечне экономическое образование обойдется в Харькове - 46 тысяч за год обучения, дороже всего - в КНУ им. Шевченко, где основные экономические специальности стоят 76-81 тысяча гривен, а международная коммерция и инвестиции - 95 600 гривен.
Читайте также о том, что КНУ им. Тараса Шевченко поднял цены на обучение.
Ранее мы писали о том, что в 2025 году поступающие подают заявления в учреждения высшего образования онлайн через электронные кабинеты. Регистрация в них стартовала 1 июля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.