Бензин на АЗС будет дорожать из-за повышения акциза: какими будут цены в 2024-2025 годах

Первый этап повышения акцизных налогов с 1 сентября 2024 года отразился прежде всего на ценах на сжиженный газ. Однако бензин и дизельное топливо также подорожают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (октябрь 2024 года).

По данным НБУ, подорожание топлива существенно замедлилось - до 6,0% г/г в сентябре (с 25,5% г/г в июне), что было меньше прогнозируемого.

"В то же время низкие цены на нефть и высокие запасы сетей АЗС, сформированные перед повышением акцизов, сдерживали повышение цен на бензин и дизель. Сдерживающее влияние на цены имело также эффект базы сравнения, обусловленный налоговыми изменениями в июле 2023 года", - говорится в обзоре.

По прогнозу НБУ, эффект значительных запасов топлива будет иметь достаточно краткосрочный понижающий эффект на цены. По мере их исчерпания и под влиянием дальнейшего повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривны рост цен на топливо ускорится до более 9% в конце 2024 года и почти весь 2025 будет на высоком уровне.

"Через каналы себестоимости это будет дополнительно давить на цены на отдельные товары и транспортные услуги. Однако ожидаемое постепенное снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки и в среднесрочной перспективе рост цен на топливо замедлится", - говорится в отчете.

Повышение акцизов

В Украине с 1 сентября повысили акцизы на топилива. Это станет первым этапом повышения налогов.

Ставки акциза на бензин выросли с 211,5 до 242,6 евро, на дизельное топливо со 139,5 до 177,6 евро, на автогаз с 52 до 148 евро. Законом установлен график ежегодного увеличения акцизов (в течение четырех лет).

По состоянию на 31 октября средние розничные цены на бензин А-95 составляют 55,71 гривны за литр (-0,86 гривны в месяц), на дизельное топливо 51,94 гривны за литр (-0,83 гривны), на автогаз 34, 85 гривен за литр (+1,93 гривны).