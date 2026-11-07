Открытие новой категории прав: почему в МВД требуют старое удостоверение
Украинцам, которые планируют открыть дополнительную категорию водительского удостоверения, нужно обязательно взять на экзамены свой имеющийся физический документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Такое требование предусмотрено Положением о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденным постановлением Кабинета министров № 340 от 8 мая 1993 года.
В сервисном центре объяснили, что администратор должен проверить актуальность персональных данных и сведений в Едином государственном реестре МВД. Также нужно убедиться, что физическое удостоверение не было утрачено или похищено.
Что происходит с удостоверением после экзамена
Перед началом экзамена кандидат должен передать удостоверение администратору сервисного центра. После проверки документа человек сдает экзамен.
Если практический экзамен пройден успешно, старое удостоверение остается в сервисном центре, а водителю выдают новое - с открытой дополнительной категорией.
Какие документы нужно взять на экзамен
Для сдачи теоретического и практического экзаменов необходимо подготовить:
- паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации;
- или ID-карту вместе со справкой или выпиской о месте жительства (документ можно предъявить в приложении "Дія");
- или справку внутри перемещенного лица;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- действительную медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством выбранной категории.
Ориентировочная стоимость теоретического экзамена составляет 250 гривен, практического - 420 гривен. Дополнительно может взиматься банковская комиссия.
Как записаться на экзамен
Услуги сервисных центров МВД предоставляются по предварительной записи. Зарегистрироваться можно через Е-Запись на сайте Главного сервисного центра МВД или в одноимённом мобильном приложении для App Store и Google Play .
Онлайн-запись доступна на 21 день вперед. Также получить талон можно через терминал непосредственно в сервисном центре - в таком случае услугу можно получить в тот же день.
Напомним, что с 1 ноября в Украине изменился порядок определения потребности адаптации автомобилей для водителей по состоянию здоровья. Врач сейчас только подтверждает необходимость приспособления авто, а конкретное оборудование определяют уполномоченные работники сервисных центров МВД.
РБК-Украина также рассказывало, что кандидаты в водители могут неограниченное количество раз сдавать практический экзамен в течение двух лет после завершения практической подготовки в автошколе. Повторную попытку разрешают не ранее чем через 10 календарных дней после неудачного экзамена, а правило о трех попытках отменили.