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Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 10:02
Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов Фото: командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Основными целями России при нанесении ракетных ударов по территории Украины являтся создание гуманитарной катастрофы в Украине путем уничтожения объектов критической инфраструктуры в крупных городах. Отдельными целями могут являться военные объекты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Противник совершил 14 массированных ракетных ударов по территории Украины. Из них восемь ударов - с использованием БпЛА типа Shahed-131/136, четыре - с использованием крылатых ракет разного базирования и два комбинированных ракетных удара", - сказал он.

Наев также отметил, что противник продолжает совершенствовать тактические приемы, согласованные по времени и целям. "Их основная цель - это энергетические объекты Украины. Например, один из таких приемов - это нанесение комбинированных ударов по нескольким направлениям различными средствами поражения, включая Х-31П, Х-59, Х-22 и "Кинжалы". Таким образом враг усложняет работу нашей ПВО - эти воздушные цели имеют разные характеристики и характер полета", – добавил он.

В этом контексте он упомянул и воздушные шары над разными украинскими регионами, целью которых было выявление позиций украинского ПВО. "Впрочем, основой остаются все те же Х-101, Х-555 из стратегических бомбардировщиков и "Калибры" морского базирования. А их действительно становится в запасе противника все меньше", - сказал командующий Объединенными силами ВСУ.

Наев отметил, что силы и средства разведки пытаются постоянно разоблачать намерения противника, а для защиты таких объектов предпринимаются все превентивные меры.

"По оценкам наших экспертов, Россия продолжит наносить ракетные удары по критическим объектам энергетической и транспортной инфраструктуры и центрам принятия решений. Конечно, отдельными целями могут быть места размещения образцов вооружения и военной техники иностранного производства, а также районы сосредоточения войск", - добавил он.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина сообщил вопрос возможного повторного наступления России со стороны Беларуси детально изучаются, однако по состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что ударных вражеских формирований со стороны Белоруссии не обнаружено.

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