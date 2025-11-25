Сколько хотят зарабатывать украинцы: опрос показал самый комфортный уровень дохода

Сколько хотят зарабатывать украинцы

Наиболее желаемый уровень дохода для украинцев - 20-30 тысяч гривен. Еще 30% респондентов ориентируются на зарплаты 30-50 тысяч, а почти пятая часть хочет зарабатывать от 50 тысяч. Умеренный заработок 10-20 тысяч гривен устраивает 17% опрошенных. Лишь 4% готовы работать за оплату до 10 тысяч.

При этом сфера торговли и продаж остается наиболее популярной среди соискателей - ее выбирают 37%. На втором месте - фриланс (21%), что подтверждает высокий спрос на гибкий график и дистанционную работу. Далее следуют транспорт и логистика (16%) и производство и инженерия (13%). Меньше всего желающих работать в юриспруденции и консалтинге.

Портрет современного соискателя работы

Подавляющее большинство - 62% - ищут вакансии онлайн через специализированные платформы, такие как OLX Работа. Еще 40% полагаются на личные контакты, а 22% используют социальные сети.

Самая большая группа среди тех, кто активно ищет работу, - украинцы в возрасте 35-44 года (35%). Вторая по численности категория - 45-54 года (21%). Молодежь в возрасте 18-24 года составляет лишь 7% всех респондентов. Гендерный баланс почти равный: 51% мужчин и 47% женщин.

Географически самая высокая активность - в регионах с крупными экономическими центрами. Больше всего соискателей в Днепропетровской области (14%), далее Киевская область (11%) и Киев (почти 10%). Высокие показатели также демонстрирует Одесская область (7%).

Почему украинцы меняют работу

Большинство опрошенных (54%) за последние три года остались в своей профессии. В то же время 28% полностью сменили сферу деятельности, а 19% частично перешли в другое направление.

Основные причины увольнений:

низкая зарплата - 26%;

сокращение или ликвидация компании - 12%;

переезд - 10%;

несоответствие условий работы ожиданиям - 7%.

Сколько украинцев сейчас работают

На момент опроса 39% респондентов работали на постоянной основе. Почти каждый пятый (19%) был безработным и активно искал работу. Временно трудоустроенными оказались 8%, еще 7% - пенсионеры, которые либо работают, либо ищут работу. На фрилансе работают 5% опрошенных, а 4% являются студентами.