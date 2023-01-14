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Сколько за декабрь в Украину ввезли генераторов: ответ Офиса президента

Фото: за декабрь в Украину было ввезено более 300 тысяч генераторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Только за декабрь 2022 года в Украину было ввезено более 300 тысяч генераторов разной мощности и около 8 тысяч терминалов Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Более 300 тысяч генераторов разной мощности доставлены в Украину в течение декабря. Это общее количество - государство, доноры, бизнес и частные пользователи", - отметил Тимошенко.

Он также подчеркнул, что только за декабрь в Украину въехало почти 8 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. Также он добавил, что Украина договорилась с партнерами по передаче еще 8 тысяч генераторов.

Ранее мы писали, что Украина получит более 100 генераторов от Норвегии для обеспечения подразделений охраны границы.

Также ранее ОАЭ передали Украине вторую партию генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в 100 млн долларов.

Кроме того, РБК-Украина писала о том, что Украина недавно получила 5000 генераторов от стран-партнеров и международных организаций.

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генераторStarlink