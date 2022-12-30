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Украина получила от партнеров более 5 тысяч генераторов, - министерство инфраструктуры

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Пятница 30 декабря 2022 18:05
Украина получила от партнеров более 5 тысяч генераторов, - министерство инфраструктуры Фото: Украина в декабре получила от партнеров более 5 тысяч генераторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Украину в декабре передано около 5 тысяч генераторов от стран-партнеров и международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства инфраструктуры Украины.

"Россияне потерпели поражение на поле боя и оттого воюют с объектами гражданской инфраструктуры Украины. Однако это лишь консолидирует международную общественность в поддержке нашего народа. В декабре выделено около 5 тысяч, в начале года ожидаем еще 8 тысяч генераторов разной мощности дополнительно", - говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что полученные генераторы распределяются в соответствии с запросами и потребностями регионов – для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры, "Пунктов несокрушимости", учреждений здравоохранения и образования.

Напомним, ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты отправляют около 2500 генераторов в Украину. Половина сейчас находится в пути.

Также мы писали, что Казахстан передал Украине 41 генератор. Они будут распределены между медучреждениями.

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