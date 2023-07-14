Сколько F-16 необходимо Украине для выполнения боевых задач: ответ Игната

"Здесь надо разделять (относительно количества самолетов - ред.). В мирное время это может быть полторы сотни многоцелевых истребителей, которых было бы достаточно, чтобы защитить наше государство от потенциальных будущих угроз извне", - отметил Игнат.

В то же время сегодня ВСУ нуждаются в 2-3 эскадрильях (1 эскадрилья - от 12 до 18 самолетов). Соответствующее количество истребителей помогло бы нашим воинам:

отогнать российскую авиацию, которая применяет управляемые авиабомбы, от наших границ;

сбивать дроны-камикадзе и крылатые ракеты;

помочь наземным войскам в наступательных и оборонительных действиях;

F-16 для Украины

11 июля, во время саммита НАТО в Вильнюсе, была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16. В ее состав вошли 11 стран, а возглавлять коалицию будут Нидерланды и Дания.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, тренировки пилотов начнутся в августе - начале сентября, а первые истребители могут начать летать в украинском небе до конца марта 2024 года.

Тем временем Румыния планирует приступить к подготовке украинских пилотов на боевых самолетах F-16 уже в следующем месяце.